توقيف سارقة ظهرت في فيديو مصور في محال تجارية في صيدا

تمكنت قوة من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ من كشف هوية السارقة التي ظهرت في فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بسرقة محال تجارية في صيدا بطريقة احتيالية ومعها طفل صغير، حيث تم توقيفها وتدعى "ن. ع." فلسطينية. وأحيلت الموقوفة الى ​القضاء​ المختص.

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