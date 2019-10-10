قائد القطاع الغربي لليونيفيل قدم هبة إيطالية لبلدية برج رحّال

سلم قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا هبة إيطالية عبارة عن شاحنة لجمع النفايات مجهزة لفائدة بلدية برج رحّال في قضاء صور بتمويل من الوحدة الإيطالية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل". وفي كلمة له أعرب الجنرال بيشوتا عن سعادته لتمثيل إيطاليا التي قدمت الهبة والتي تؤكد دعمها ل​لبنان​ وللبنانيين على كافة الأصعدة.

من جهته شكر النائب ​علي خريس​ قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي برونو بيشوتا و​الكتيبة الإيطالية​ على جهودهم ودعمهم لأبناء المنطقة في سياق الإهتمام المتواصل وإلتزام إيطاليا في لبنان والشراكة الحقيقية بين الشعبين اللبناني والإيطالي، معتبرا ان "التعاون الوثيق بين ​الجيش اللبناني​ و اليونيفيل يعتبرمن الركائز الأساسية للاستقرار في ​جنوب لبنان​ والذي يأتي في سياق الالتزام بتطبيق ​القرار 1701​" .



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