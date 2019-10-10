ميقاتي: الإشارات العربية والدولية بدعم لبنان تبقى رهن تنفيذ لبنان جملة إصلاحات اقتصادية بنيوية

أكّد رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الإشارات العربية والدولية بدعم ​لبنان​ التي ظهرت خلال زيارة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى ​الإمارات العربية المتحدة​ وقبلها في "​مؤتمر سيدر​" تبقى رهن تنفيذ لبنان جملة إصلاحات اقتصادية بنيوية باتت شرطا للمساعدة ولا سيما أن التجارب السابقة على صعيد أداء السلطة اللبنانية لم تكن مشجعة".



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