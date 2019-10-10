ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ "عند الساعة 10:00 من مساء اليوم، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتمديد كابلات بعرض الطريق عند تقاطع جسر الباشا - الحازمية".
وأوضحت أنّ "هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق الطريق من دون منع المرور"، ودعت المواطنين إلى "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي".
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير على الطريق عند تقاطع جسر الباشا- الحازمية مساء اليوم بسبب تمديد كابلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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