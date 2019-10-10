تدابير سير على الطريق عند تقاطع جسر الباشا- الحازمية مساء اليوم بسبب تمديد كابلات

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنّ "عند الساعة 10:00 من مساء اليوم، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتمديد كابلات بعرض الطريق عند تقاطع ​جسر الباشا​ - ​الحازمية​".

وأوضحت أنّ "هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق الطريق من دون منع المرور"، ودعت المواطنين إلى "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي".