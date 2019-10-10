النشرة: توقيف رجل في حاصبيا على خلفية تحرش وتهديد

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ أوقفت المدعو "ن.ت.أ" (42 عامًا) من ​بلدة عين قنيا​ على خلفية تحرش وتهديد وتم تسليمه الى مغفر ​قوى الأمن الداخلي​ في حاصبيا لإجراء المقتضى القانوني بحقه".

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