بري التقى ديكارلو وعرض معها الاوضاع العامة

التقى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​​لبنان​​ يان كوبيتش حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان ﻻسيما اﻻقتصادية منها واﻻنتهاكات اﻻسرائيلية اليومية لبنود القرار 1701 وملف ​ترسيم الحدود​ البرية والبحرية اضافة الى التطورات العسكرية المتسارعة في ​الشمال​ السوري التي تشكل انتهاكا لسيادة اراضي الشقيقة سورية .

كما التقى بري رئيس الأركان في ​الجيش اللبناني​ ​اللواء​ الركن ​أمين العرم​​، ورئيس مركز (DCAF) السفير توماس غيربر ، الذي قدم لرئيس المجلس لمحة عن عمل المركز في لبنان ومنطقة الشرق اﻻوسط .