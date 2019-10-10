بري التقى ديكارلو وعرض معها الاوضاع العامة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان ﻻسيما اﻻقتصادية منها واﻻنتهاكات اﻻسرائيلية اليومية لبنود القرار 1701 وملف ترسيم الحدود البرية والبحرية اضافة الى التطورات العسكرية المتسارعة في الشمال السوري التي تشكل انتهاكا لسيادة اراضي الشقيقة سورية .
كما التقى بري رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم، ورئيس مركز (DCAF) السفير توماس غيربر ، الذي قدم لرئيس المجلس لمحة عن عمل المركز في لبنان ومنطقة الشرق اﻻوسط .
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