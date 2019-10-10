الدفاع القطرية تعلن عن تأييد العملية العسكرية التركية في الشمال السوري

أعلنت ​وزارة الدفاع القطرية​ عن تأييدها العملية العسكرية التركية في ​الشمال​ السوري.

وكان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قد أعلن أمس عن أن "​القوات المسلحة التركية​ أطلقت عملية "نبع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "​وحدات حماية الشعب الكردية​" و"داعش" في شمال ​سوريا​".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من ​الإرهاب​".