شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجنة الخاصة البرلمانية لدراسة قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب سليمان وهدان الوكيل الثانى للمجلس وعضوية رؤساء اللجان المختصة (العلاقات الخارجية- الشئون الأفريقية- الزراعة والري)، وذلك لمناقشة البيانات التى تم الإدلاء بها فى جلسة أمس الأربعاء، من كل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الخارجية، الموارد المائية والرى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،بشأن موضوع سد النهضة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وكان مجلس النواب قد أعرب خلال الجلسة أمس عن دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة المصرية فى إدارة ملف سد النهضة وقال الدكتور على عبد العال، نحن موقنون بأن حقوق مصر، وأمنها القومى، ومستقبل أجيال قادمة من أبناء هذا الشعب فى أيد أمينة.

Advertisements

واشار إلى أن تأكيد القيادة السياسية المصرية على أن مصر -دائما وأبدا- ما تتعامل مع أشقائها في القارة الأفريقية بقلب مفتوح، وعقل واع مستنير، وتقدير للمسئولية مفعم بالنية الصادقة، مضيفا مصر لم تكن يوما طامعة فى حقوق الغير، أو معتدية أو محرضة ضد الآخرين، بل كانت داعمة .. مساندة .. مضحية من أجل أشقائها الأفارقة، وهى مستعدة أن تتحمل إلى أبعد الحدود مسئولياتها التاريخية تجاه قارتنا الأفريقية.