شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يدين العدوان التركى على سوريا ويطالب بمحاكمة دولية لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركى على الأراضى السورية، مؤكدا أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولى، ويهدد بعودة تنظيم "داعش" مرة أخرى.

وأكد وهدان أن أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة فى حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائى المستمر ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان فى شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية.

وأشار إلى أن أردوغان والمخابرات التركية تقوم بدعم كامل للتنظيمات الإرهابية فى سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية، كما أن تركيا كانت ومازلت تمثل منطقة ارتكاز لتوزيع الإرهابين على دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا لضرب استقرار تلك الدول، والاستفادة من حالة الفوضى فيها، مضيفا "أنها حرب ضد الإنسانية وأين منظمات حقوق الإنسان من انتهاكات أردوغان المستمرة".

وطالب وكيل البرلمان، المجتمع الدولى ممثلًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسئوليته وإدانة قتل الأطفال والمدنيين العزل والتصدى لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يحاول تعديل التركيبة السكانية فى شمال سوريا وفقًا للمصالح التركية.