رسميا.. نفاذ جميع تذاكر مباراة “الأسود” وليبيا بوجدة والمباراة ستقام بـ”شبابيك مغلقة”

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، نفاذ التذاكر المخصصة لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الليبي الودية، والتي ستجمع بينهما، مساء غد الجمعة، بالملعب الشرفي لمدينة وجدة.

وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي على موقعها على الانترنيت، جاء فيه: ” تنهي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى علم كافة الجماهير ، أن المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني الأول بنظيره الليبي يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019 بالملعب الشرفي بمدينة وجدة؛ ستجرى بشبابيك مغلقة، بعد نفاذ التذاكر التي تم طرحها سواء بنقاط البيع المعتمدة رسميا أو عبر الأنترنيت”.

وشددت الجامعة في المناسبة نفسها، ” أنها سخرت جميع إمكانيتها المادية واللوجيستكية من أجل أن تمر عملية بيع التذاكر في أحسن الظروف”.

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ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، عصر اليوم الخميس، أول حصة تدريبية له، بمدينة وجدة، وبالضبط بالملعب الشرفي بالمدينة، وهي الأخيرة له، قبل مواجهة منتخب ليبيا، يوم غد الجمعة، في أول مبراة ودية للأسود، شهر أكتوبر.

ومن المرتقب أن تعرف هذه المباراة، حضور أزيد من 20 لف مناصر يغطون كل جنبات ملعب وجدة الشرفي، وسيكونون على موعد مع لقاء تاريخي مع لاعبي الأسود، بعد سنوات طويلة من الغياب.