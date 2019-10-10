الموت يغيب أحد أبرز المخرجين العرب.. حقق جائزة “إيمي” العالمية

فارق الحياة، اليوم الخميس، أحد أبرز مخرجي المسلسلات التلفزية، التونسي شوقي الماجري، الذي سبق أن حقق جائزة “إيمي” العالمية.

وتوفي المخرج التونسي عن عمر يناهز 58 سنة، إثر سكتة قلبية، وفق ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويعتبر مسلسل الاجتياح، الحائز على جائزة “إيمي” لأفضل مسلسل أجنبي، من أنجح الأعمال، التي أخرجها الماجري، وتطرق فيها إلى معاناة الشعب الفلسطيني خلال اجتياح الضفة الغربية، عام 2002.

وتعتبر جائزة “إيمي”، التي أنشئت عام 1949، والتي تختص في القطاع التلفزي، مقابلا لجائزة الأوسكار، التي تقتصر على الإنتاج السينمائي.

ومن بين المسلسلات العربية، التي أخرجها شوقي الماجري، “حلاوة روح”، و”أسمهان”، و”هدوء نسبي”، و”مملكة النمل”، و”أبناء الرشيد”.