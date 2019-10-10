محكمة الإرهاب تخفض عقوبة متهم سويسري في جريمة “شمهروش” إلى خمس سنوات

خفضت محكمة الاستئناف بسلا، أمس الأربعاء، حكمها على مواطن سويسري، كان قد اتهم في ملف جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”.

السويسري نيكولاس، كانت قد أدانته المحكمة في شهر أبريل الماضي، بثلاثة تهم هي المشاركة في عمل إرهابي، ودعم الإرهاب، والتستر على جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات، قبل أن تخفض أمس الأربعاء، حكمها لخمس سنوات سجنا نافذا.

نيكولاس أو عبد الله، والذي يبلغ من العمر 33 سنة، تم اعتقاله في شهر يناير الماضي، في ضواحي مدينة تمارة، وكان على علاقة بالمتهم السويسري الثاني في جريمة “شمهروش”، كيفن زوليغ.

يشار إلى أن كيفن، أدانته المحكمة بعشرين سنة سجنا نافذا، وأدانت باقي المتهمين في جريمة “شمهروش” بعقوبات ما بين الإعدام والمؤبد، والسجن لفترة أقلها خمس سنوات.