بعد أن وضعته القرعة أمام الوداد للعام الرابع تواليا.. مدرب صانداونز: “المغرب بلدي الثاني” – صورة

وصف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، المغرب بـ”بيته الثاني”، وذلك بعد أن وضعته قرعة مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية، من جديد، وجها لوجه أمام الوداد البيضاوي.

فللعام الرابع على التوالي، سيواجه الفريق الجنوب إفريقي الوداد، في عصبة الأبطال، سواء في الأدوار الحاسمة أو دور المجموعات، وهو الأمر الذي جعل بيتسو يعتبر المغرب ” بيته الثاني”.

وكتب المدرب الشهير، والذي يحظى بمكانة كبيرة لدى الوداديين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” عصبة أبطال جديدة، تحدي جديد، لقد قدمنا للمغرب في العديد من المرات، إنه بيتي الثاني ..”

وكانت القرعة، التي أقيمت أمس الأربعاء بالقاهرة المصرية، قد أوقعت ماميلودي صانداونز في مجموعة واحدة مع الوداد، بالإضافة إلى اتحاد العاصمة الجزائري وبيترو أتليتيكو اللأنغولي.

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