لقاء لتبادل الخبرات بين المغرب وتونس في قطاع التأمينات

يقوم وفد تونسي رفيع المستوى من الفاعلين في قطاع التأمين بزيارة عمل إلى المغرب، حيث حل، أمس الأربعاء في زيارة تمتد إلى يومين، بضيافة هيأة مراقبة التأمينات، والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية لمقاولات التأمين، وإعادة التأمين (FMSAR)، وذلك في إطار مسلسل لتبادل الخبرات والتعاون.

الوفد التونسي تقدمه رئيس الهيأة العامة للتأمين في تونسCGA ، حافظ الغربي، وكذا رئيس الجامعة التونسية للتأمينFTUSA ، الحبيب بن الحسين، كما ضم عددا من رؤساء، والمديرين العامين لعدد من شركات التأمين التونسية، حيث خصصت الزيارة لاستعراض الخبرة المغربية حول مختلف القضايا، ذات الصلة بقطاع التأمين، من قبيل الملاءة المالية، القائمة على الأخطار، وتحديد تعريفة تأمين السيارات، وأيضا تطوير تأمين الحياة.

الهيأة المغربية أكدت، في بلاغ لها، أن اللقاء قد مكن من تدارس المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتحديد إمكانيات التعاون القابلة للتفعيل، بين الهيأتين، المغربية، والتونسية، وجامعتي شركات التأمين في البلدين.

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كما أكدت الهيأة أن الزيارة تندرج في إطار مسلسل التعاون، الذي تسعى إلى التأسيس له، مع نظرائها، أساسا هيآت الدول الإفريقية، وفي هذا السياق، سبق التوقيع على اتفاقية شراكة وتبادل للمعلومات والخبرات بين هيأة مراقبة التأمينات والهيأة العامة للتأمين، في فبراير 2016.

جدير بالذكر أن الهيأة العامة للتأمين (CGA): هي الهيأة الوصية على قطاع التأمينات والمكلفة بمراقبته، فهي تحرص على حماية حقوق المؤمن لهم، والمستفيدين من عقود التأمين من جهة، وضمان قوة القاعدة المالية لشركات التأمين، وإعادة التأمين، من جهة أخرى.