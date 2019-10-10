“أخنوش” يهنئ “العثماني” على إخراج التشكيلة الحكومية الجديدة

عقب التعديل الحكومي، ليوم أمس الأربعاء، هنأ حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على إخراج التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأكد بلاغ لحزب التجمع الوطني للأحرار على “الانخراط الكبير، يدا في يد، لتنفيذ التوجيهات الملكية، والمساهمة الفعّالة لتنزيل النموذج التنموي الجديد”.

واعتبر الحزب ذاته أن التعيين الملكي، “تجديد للثقة في وزراء الحزب لمواصلة المسار، وتعزيز المجهودات لتحقيق النتائج المرجوة”.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الملك “أكد على ضرورة ضخ دماء جديدة في تركيبة الحكومة، وهو ما تم عبر ضم كفاءات، لم تسبق لها المشاركة في تسيير الشأن العام”.

وأضاف البلاغ: “لا بد من الإشادة بكفاءات الوزراء وكتاب الدولة المنتهية ولايتهم، كل من محمد أوجار ورشيد الطالبي العلمي ولمياء بوطالب وامباركة بوعيدة”.