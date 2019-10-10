اتفاق يقرب أوزيل من مغادرة آرسنال والانتقال للدوري التركي

بات النجم الألماني ذو الأصول التركية، مسعود أوزيل، لاعب فريق آرسنال الإنجليزي، قريبا جدا من مغادرة هذا الأخير، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والوجهة ستكون الدوري التركي.

وحسب صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فإن نادي “المدفعجية” قد توصل بعرض رسمي من فريق فنربخشه التركي، واحد من أكبر الأندية في بلاد الأناضول، وذلك من أجل جلب اللاعب الألماني على سبيل الإعارة، شهر يناير المقبل.

وأكدت نفس الصحيفة أن الفريق الإنجليزي رحب بالفكرة، ويرغب فعليا في التخلص من اللاعب ولو على سبيل الإعارة، وذلك بسبب ارتفاع أجره الأسبوعي، الذي يكلف مالية النادي، بل أكثر من ذلك أبدى آرسنال استعداده للمساهمة في راتب اللاعب في تركيا.

ولم يعد أوزيل يلعب كأساسي مع الفريق، منذ انطلاق هذا الموسم، إذ لم يعتمد عليه الإسباني أوني إمري، مدرب لفريقن سوى في دقائق قليلة.