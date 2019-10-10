المشتركة تلتقي إردان لبحث العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجهت رئاسة القائمة المشتركة ممثلة بالنواب أيمن عودة وإمطانس شحادة وأحمد طيبي ومنصور عباس ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، ورئيس مجلس مجد الكروم المحلي، سليم صليبي، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة بني براك للقاء وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، وقادة الشرطة.

وجاءت هذه الجلسة إثر برامج وفعاليات بادرت إليها لجنة المتابعة والضغط الشعبي لاجتثاث العنف والجريمة في المجتمع العربي، بضمنها مظاهرات قطرية وقافلة المركبات الاحتجاجية التي توجهت إلى مكتب رئيس الحكومة في القدس، اليوم.

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، إن "إردان يحاول العبث بمطالبنا وتحويل حراكنا الجماعي المتراكم الذي يدفع لاحتجاج عارم ضد العنف والجريمة إلى مجرد تراشق إعلامي، والسبب باختصار هو تستر الدولة على مئات آلاف القطع الحربية التي تُهرّب من الجيش ومن الحواجز في الضفة الغربية إلى أيدي عصابات الإجرام التي تقتلنا وتفتت مجتمعنا".

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وأضاف أن "500 ألف قطعة سلاح في مجتمعنا 80% منها مصدرها أسلحة الجيش الإسرائيلي. في جلسة، اليوم، مع إردان وقيادة الشرطة وبعد قافلة الاحتجاج المشرف، اليوم، سأضع هذا الموضوع على الطاولة. وسنطالب باجتثاث هذه الظاهرة وكشف المعلومات التي تم التستر عليها من قبل مراقب الدولة. وفي حال عدم الاستجابة سنتوجه للقضاء للكشف عن المعطيات. لنوقف شلال الدم".

وكانت القائمة المشتركة قد استنكرت بشدة أقوال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، يوم الإثنين الماضي، خلال مقابلة له في إذاعة "راديو يروشلايم"، والتي قال فيها إن "المجتمع العربي مجتمع عنيف جدا جدا، أكررها ألف مرة، وهذا يتعلق بأنه في ثقافتهم تنتهي الصراعات بسل السكاكين بدلا من المحاكم. في المجتمع العربي بإمكان الأم الموافقة على أن يقتل ابنها ابنتها".