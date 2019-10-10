البولندية توكارتشوك والنمساوي هاندكه يفوزان بجائزة نوبل للآداب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم، الخميس، فوز الكاتب النمساوي بيتر هاندكه بجائزة نوبل للأدب لعام 2019 والكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك بجائزة عام 2018 المؤجلة.

وذكرت الأكاديمية في بيان أن هاندكه فاز بجائزة 2019 عن "عمله المؤثر الذي استكشف ببراعة لغوية حدود وخصوصية التجربة الإنسانية".

وحصلت توكارتشوك على جائزة عام 2018 لأنها قدمت "خيالا سرديا يمثّل بخوالج موسوعية عبور الحدود كأسلوب حياة".

كانت جائزة 2018 قد تأجلت العام الماضي بعد تكشف فضيحة اعتداء جنسي هزت الأكاديمية التي تمنح الجائزة.

وقال السكرتير الدائم الجديد للأكاديمية السويدية، ماتس مالم، إن هاندكه حصد الجائزة "لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية".

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وقال رئيس لجنة جائزة نوبل للآداب، أندرس أولسون، إن القائمة المختصرة كانت مكونة من ثمانية مرشحين، تم اختيار اثنين منهم لجائزتي 2018 و 2019.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار).

يُستقبل الفائزون في حفل مهيب بستوكهولم في 10 كانون أول/ ديسمبر، وهي ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، بالإضافة لخمسة فائزين آخرين في مجالات أخرى. أما الجائزة السادسة، وهي نوبل للسلام، فتُسلم في العاصمة النرويجية، أوسلو، في نفس اليوم.