شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إصابة طفل برصاص راجع في إب وسرقة سيارة مواطن في ظل فوضى أمنية والان مع التفاصيل

أصيب طفل في محافظة إب وسط اليمن برصاص راجع في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية. وقال مصدر محلي بأن الطفل "محمد علي" ، أصيب برصاص راجع في سوق الحطب بمنطقة جرافة وسط مدينة إب نتيجة الفوضى الأمنية وإطلاق النار في الهواء من قبل مسلحين ينتشرون بحارات وشوارع المدينة. وأضاف المصدر بأن الطفل نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج وأجريت له عملية جراحية لاستخراج الرصاص. وأبدى الأهالي بمدينة إب غضبهم جراء تصاعد ضحايا الرصاص الراجع الناجم عن إطلاق النار في الأعراس بكثافة والمناسبات وفي أثناء تشيع مليشيا الحوثي لقتلاها، مستغربين استمرار سقوط الضحايا بالرصاص الراجع. Advertisements وتشهد محافظة إب فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وتصاعد سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بالرصاص الراجع الناجم عن الفوضى الأمنية التي تعصف بمديريات محافظة إب. وفي ذات الحارة التي سقط فيها طفل برصاص راجع، أصيب مواطن آخر برصاص مسلحين مساء الثلاثاء. وفي موضوع متعلق بالفوضى الأمنية التي تضرب محافظة إب، تعرضت سيارة فيتارا تابعة لأحد المواطنين، تعرضت للسرقة من الشارع العام بحي شارع بغداد وسط مدينة إب ، بعد أيام قليلة من مقتل المهندس طه التويتي بحي شارع بغداد والذي يشهد فوضى أمنية زادت فيها الجريمة والسرقات التي يتعرض لها أبناء الحي.

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