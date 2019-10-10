الصين تدعو إلى احترام سيادة سوريا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:00 مساءً, 10 أكتوبر 2019 م المناطق - واس دعت الصين إلى احترام سيادة سوريا وذلك غداة شن تركيا هجومًا على شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوانغ اليوم إن “الصين تعتقد دائمًا أنه يتعين احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ عليها”.

وأضاف أنه على المجتمع الدولي “أن يتفادى دائمًا المزيد من عوامل تعقيد الوضع”.

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