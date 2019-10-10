مقتل 10 مسلحين موالين لتركيا في رأس العين الحدودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن مقتل 10 من المسلحين الموالين لتركيا خلال اشتباكات عنيفة في مدينة "رأس العين" شمال شرقي سوريا.

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة دارت في مدينة "رأس العين" وقرية أم الخير الواقعة جنوب المدينة، بين قوى الأمن الداخلي "الاسايش" من جانب، وعناصر مسلحة موالية لتركيا من جانب آخر، واستمرت لساعات، جرى خلالها قطع طريق "رأس العين – الحسكة".

من ناحية أخرى قصفت المدفعية التركية قرية "عين ديوار" بريف مدينة المالكية، وسط تحليق لطائرات تركية في سماء المنطقة، فيما تجري استهدافات متبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية بشكل متقطع على محور "عين ديوار".