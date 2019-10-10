قوات "سوريا الديمقراطية" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تركية

أسقطت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، طائرة استطلاع تابعة للجيش التركي كانت تحوم فوق سماء قرية قصر ديب التابع لمنطقة ديرك.

وأكدت وكالة أنباء "هاوار" الكردية أن "الطائرة سقطت في الجانب التركي".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد تصدت لمحاولة اقتحام سعت إليها القوات التركية ضد قرى حدودية شمالي البلاد، فيما تتواصل الاشتباكات الضارية في تلك المناطق؛ حيث تشن أنقرة عدوانا قوبل بإدانة عربية ودولية واسعة.

وذكر شهود عيان من بلدة أقجة قلعة التركية أن زخات من الصواريخ أطلقت عبر الحدود على بلدة تل أبيض السورية وتصاعد الدخان من هدفين على الجانب السوري من الحدود.

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وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن الضربات الجوية قتلت ما لا يقل عن 5 مدنيين وأصابت العشرات، كما أودت بحياة 3 من مقاتليها، وفر آلاف السكان من رأس العين باتجاه محافظة الحسكة.

وكتب مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية على "تويتر": إن المقاتلين تصدوا لهجوم بري شنته القوات التركية في تل أبيض.

من جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 22 وإصابة 33 في صفوف "قوات سوريا الديمقراطية" والجيش التركي بمنطقتي تل أبيض ورأس العين، في اليوم الأول للعدوان التركي.





ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من اليوم الخميس، لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وبدأت تركيا، أمس الأربعاء، عملية عسكرية ضد الأكراد شمالي سوريا، في خطوة اعتبرها مراقبون "عدوانا وانتهاكا سافرا" لسيادة الدولة، وقوبلت بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.