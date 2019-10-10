العاهل الأردني يبحث مع السيسي بالقاهرة العدوان التركي على سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى القاهرة، الخميس، على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات.
ومن المقرر أن يلتقي العاهل الأردني مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث دعم التعاون وآخر التطورات العربية وعلى رأسها الأوضاع في سوريا على ضوء العدوان التركي على شمال شرقي الأراضي السورية.
كان الرئيس السيسي قد التقى الملك عبدالله على هامش زيارته إلى نيويورك نهاية الشهر الماضي، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم استعراض آخر تطورات المنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي.
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