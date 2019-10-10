فرنسا تستدعي سفير تركيا احتجاجا على العدوان بسوريا

أعلنت فرنسا استدعاء السفير التركي لديها، على خلفية العدوان الذي تشنه القوات التركية على شمال سوريا، وأثار تنديدا واستياء دوليا وعربيا واسعا.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن وزارة الخارجية استدعت، الخميس، سفير تركيا إثر العملية العسكرية التركية التي بدأت الأربعاء.

وقال المصدر نفسه إنه "تم استدعاء السفير التركي بعد الظهر" إلى وزارة الخارجية الفرنسية.

Advertisements

وبدأت القوات التركية، الأربعاء، عدوانا على شمال شرقي سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الغرب في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 آخرون.

وتصدت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، لمحاولة اقتحام سعت إليها القوات التركية ضد قرى حدودية شمالي البلاد، فيما تتواصل الاشتباكات الضارية في تلك المناطق.

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من الخميس، لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.