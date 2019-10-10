الصين تدعو إلى احترام سيادة سوريا غداة العدوان التركي

دعت الصين، الخميس، إلى احترام سيادة سوريا، وذلك غداة شن تركيا عدوانا على شمالي البلاد، ما أثار موجة استياء واستنكار عربية ودولية واسعة.

وقال جينج شوانج، المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "الصين تعتقد دائما أنه يتعين احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والحفاظ عليها".

وأضاف أنه على المجتمع الدولي "أن يتفادى دائما المزيد من عوامل تعقيد الوضع".

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وبدأت القوات التركية، الأربعاء، عدوانا على شمال شرق سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الغرب في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ما أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 آخرون.

وتصدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، لمحاولة اقتحام سعت إليها القوات التركية ضد قرى حدودية شمالي البلاد، فيما تتواصل الاشتباكات الضارية في تلك المناطق.

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من اليوم الخميس، لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.