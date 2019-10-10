مدير المخابرات الإثيوبية يبحث التهديدات الإرهابية مع نظيره البريطاني

بحث المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي دمبلاش جبراميكائل التهديدات الإرهابية في منطقة القرن الأفريقي مع أليكس يونغر رئيس المخابرات السرية البريطانية.

وقال بيان صادر عن جهاز المخابرات الإثيوبي، الخميس، إن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية الحالية والمهددات الإرهابية في إثيوبيا والمنطقة.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على توحيد الجهود وتبادل المعلومات لاحتواء تهديد الإرهاب عبر ردع أنشطة حركة الشباب الإرهابية في الصومال وتنظيم داعش وغيره من التشكيلات المتطرفة بالقرن الأفريقي.

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ووفقا للبيان، أطلع مدير جهاز المخابرات الإثيوبي نظيره البريطاني على الإصلاحات الجارية بجهاز المخابرات والأمن الوطني وتعديل الأطر القانونية لإنجاز مهمته بشكل أفضل.

وامتدح رئيس المخابرات السرية البريطانية التدابير التي اتخذتها إثيوبيا مؤخراً ضد الجماعات الإرهابية.

وأكد أن المخابرات السرية البريطانية ستشارك تجربتها مع إثيوبيا وستوفر الدعم لبناء القدرات للإصلاحات التي يجريها جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي.

والشهر الماضي، أعلنت السلطات الأمنية في إثيوبيا اعتقال خلية إرهابية "خطيرة" كانت بصدد تنفيذ هجمات في العاصمة أديس أبابا.

وأكد جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، في بيان الشهر الماضي، أنه تم اعتقال خلية خطيرة تضم عناصر من حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية في مناطق حيوية بالعاصمة أديس أبابا.