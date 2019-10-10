انفجار قرب مطار في النمسا وإصابة 5 على الأقل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مطار لينتس في النمسا

قالت الشرطة المحلية إن انفجارا وقع، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينز في النمسا أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح.

وذكرت الشرطة في تغريدة لها أن الانفجار وقع بمبنى شركة AVE في هورشينغ، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل، حسبما ذكرت شبكة دويتش فيله الألمانية.

ووقع الحادث في موقع مخصص للتخلص من القمامة في هورشينغ، أسفر عن وقوع خمسة إصابات، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، فيما لا يزال سبب الانفجار غير واضح.

وصرح متحدث باسم الشرطة النمساوية بأنه ليس هناك ما يشير إلى أن الانفجارا كان هجوما إرهابيا، حسبما نقلت رويترز.

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وأجريت الانتخابات التشريعية في النمسا أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، وكان الائتلاف الذي شكله كورتز (33 عاما) زعيم المحافظين في النمسا مع القوميين في حزب الحرية النمساوي، قد انهار في أيار/مايو بعد تسريب معلومات عن نائبه وزعيم حزب الحرية عرفت باسم "فضيحة إيبيزا" أو"ايبيزا غيت".

ورغم إطاحة البرلمان به بعد هذه الفضيحة، نجح كورتز في الحفاظ على شعبيته، وكانت تلك المرة الأولى التي يسحب فيها برلمان الثقة من مستشار بتاريخ النمسا.