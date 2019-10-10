السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - د.ب.أ أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم اليوم الخميس فوز الأديبة البولندية أولجا توكاركوك والنمساوي بيتر هاندكه بجائزتي نوبل للأدب لعامي 2018 و2019 على الترتيب.



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كانت هذه تفاصيل خبر بولندية ونمساوي يفوزان بجائزتي نوبل للأدب لعامي 2018 - 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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