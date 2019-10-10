شكرا لقرائتكم فرنسا تستدعي سفير تركيا إثر هجومها على شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزارة الخارجية استدعت، الخميس، سفير تركيا إثر العملية العسكرية التركية التي بدأت، الأربعاء، في شمال سوريا.

وقال المصدر نفسه إنه "تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر" إلى وزارة الخارجية الفرنسية.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية اميلي دو مونشالان بعد دقائق من بدء العملية العسكرية التركية أن فرنسا تدين "بشدة" الهجوم التركي وستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وقالت أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: "تضع فرنسا وألمانيا وبريطانيا اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك سيكون في غاية الوضوح نؤكد فيه إدانتنا الشديدة والحازمة لما يحصل".

Advertisements

وأضافت: "سنطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وسنسعى إلى أكبر تحالف (ممكن) لجلب المسألة في أسرع وقت إلى النقاش" على الصعيد الدولي.

هجوم خطير

وفي وقت لاحق، علقت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، على الهجوم التركي على سوريا، واصفةً إياه بـ"الخطير" ويجب أن يتوقف.

إلى ذلك، أعلن دبلوماسيون، أمس الأربعاء، أن مجلس الأمن قرر عقد جلسة طارئة اليوم الخميس لبحث الهجوم التركي في سوريا.

وقال الدبلوماسيون إن مجلس الأمن سيبحث الملف السوري بناء على طلب أعضاء أوروبيين بعد بدء أنقرة عملية عسكرية في شمال شرق سوريا.