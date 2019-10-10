شكرا لقرائتكم بالفيديو.. قوات إيرانية تدخل العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر مطلعة لـ"العربية" بدخول قوات إيرانية إلى العراق، الخميس، بحجة حماية زوار الأربعين.

وفي حين نفى الناطق باسم الداخلية العراقية الأمر، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الثوري، رمضان شريف، أن قوات فيلق القدس، فرع العمليات الخارجية للحرس الثوري، تشارك في حماية مراسم أربعين الحسين، في مدينة كربلاء العراقية إلى جانب الأمن العراقي والحشد الشعبي، حسب تعبيره.

ووفقاً لوكالة "إيسنا" فقد أكد شريف في مقابلة إذاعية، الخميس، أن فيلق القدس يعمل مع قوات الأمن الداخلي العراقي والحشد الشعبي في تأمين حركة الزوار داخل الأراضي العراقية التي بدأت منذ حوالي أسبوع لتجتمع في كربلاء بعد 8 أيام في مراسم "أربعين الحسين".

وأتت تلك التأكيدات بإرسال فيلق القدس إلى العراق، بالتزامن مع انتشار فيديو على مواقع التواصل يظهر دخول قوات إيرانية إلى العراق، وعقب إعلان قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسن كرمي، في مقابلة له الاثنين الماضي، إرسال قوة مكونة من 7500 عنصر إلى العراق، قائلاً إنها لحماية "مراسم أربعين الحسين"، وسط اتهامات من قبل بعض المتظاهرين العراقيين للحرس الثوري والميليشيات التابعة له بالتدخل لقمع وقتل المحتجين، الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة منذ الأول من أكتوبر.