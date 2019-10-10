مسؤول ايراني: التحالف الاميركي في الخليج الفارسي سيواجه الفشل

اكد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي ان "​الخليج الفارسي​ آمن جدا ولا حاجة لدول من خارج المنطقة لتوفير امنه"، مشددا على ان "التحالف الاميركي في الخليج الفارسي سيواجه الفشل".

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