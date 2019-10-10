بولندية وهولندي يفوزان بجائزة نوبل للآداب عن عامي 2018 و2019

فازت الروائية البولندية أولغا توكارتشوك ب​جائزة نوبل​ للآداب لعام 2018 عن كتابها بعنوان "فلايتس"، فيما حصدها النمساوي بيتر هاندكه لعام 2019 عن ”عمله المؤثر الذي استكشف ببراعة لغوية حدود وخصوصية التجربة الإنسانية“. وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار).



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