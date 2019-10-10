RT: فرنسا تستدعي السفير التركي على خلفية عملية بلاده شمال سوريا

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" بان "​وزارة الخارجية الفرنسية​ استدعت ​السفير التركي​ على خلفية عملية "نبع السلام" في شمال سوريا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​​تركيا​​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي ​قوات سوريا الديمقراطية​ و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى ​القضاء​ على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.