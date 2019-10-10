وزير يمني يتهم الحوثيين بارتكاب انتهاكات صارخة بحق النساء والأطفال

اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، الحوثيين، بـ"ارتكاب "انتهاكات صارخة بحق النساء والأطفال"، موضحاً أن "المليشيا الحوثية ارتكبت انتهاكات صارخة طالت النساء والأطفال، وجندت الآلاف من الأطفال وزجهت بهم في الصفوف الأمامية للحرب، بعد أن أغرتهم بالمال وغسلت عقولهم بأيديلوجية متطرفة تدعو للكراهية والموت والانتقام".
وشدد على أن "مثل هذه الانتهاكات بحق أطفال اليمن تعد انتهاكاً صريحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية"، مشيراً إلى أن "مليشيا الحوثي شنت عملية اعتقالات واسعة وإخفاء قسري وتعذيب وتلفيق التهم الكيدية التي طالت الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين من الشباب والنساء"، لافتاً إلى أن "المختطفين يتعرضون للتنكيل والقمع والقتل في سجون الحوثيين".
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