نتانياهو لإيران: مستعدون لمواجهة أي تهديد دفاعا أو هجوما

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​ ل​إيران​ أن "الجيش، مستعد لمواجهة أي تهديد، سواء من خلال الدفاع أو الهجوم"، مشيراً إلى أن "المركز الذي تنطلق منه حاليًا الأعمال العدوانية في ​الشرق الأوسط​ هو ​النظام الإيراني​ في ​طهران​، بحيث تسعى إيران لتشديد قبضتها وهيمنتها على كل من ​لبنان وسوريا​ و​العراق​ و​اليمن​ و​قطاع غزة​".

ولفت إلى "إنها تتزود دون هوادة بمزيد من الأسلحة كما هي تزود وكلاءها بأسلحة خطيرة، وتهاجم حرية الملاحة في ممرات الملاحة الدولية، وقد أسقطت ​طائرة​ مسيّرة أمريكية كبيرة الحجم، وشنت هجومًا سافرًا وغير مسبوق على حقول النقط ​السعودية​، وهي تتجاوز سقف جرأتها باستمرار"، مشيراً إلى ان "إيران تتوعد بإزالتنا عن الخارطة، وتقول علنا إن إسرائيل ستزول، فهي تحاول المرة تلو الأخرى الهجوم علينا، لذا يتعين علينا التأهب للدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر".

وأشاد بـ"الدعم الأميركي لإسرائيل"، قائلا "شهد ازديادا ملموسا خلال السنوات الأخيرة"، مثمناُ "الضغط الاقتصادي الهائل الذي تمارسه ​واشنطن​ على إيران"، مشيراً إلى أنه "مع ذلك، إننا نبقي في أذهاننا ونطبق دائمًا المبدأ الأساسي الذي نسترشد به، ومفاده أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بقدراتها الذاتية ضد أي تهديد كان".

وأضاف "​الجيش الإسرائيلي​ مستعد لمواجهة أي تهديد، سواء من خلال الدفاع أو الهجوم، وهو يملك قوة ساحقة وترسانة هائلة من الأسلحة وروح قوية".