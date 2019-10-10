زيلينسكي: يجب أن ألتقي بوتين إذا أردنا إنهاء الحرب

أكد الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ "أهمية عقد لقاء ثنائي مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ لتسوية الأزمة الأوكرانية"، مشيرا إلى أن "مثل هذا اللقاء ليس على الأجندة حاليا"، لافتاً إلى أن "لقاءاتنا ممكنة بصيغتين – إما بصيغة رباعية "نورماندي" أو كلقاء مباشر مع الرئيس الروسي. لا أحد يتحدث عن اللقاء المباشر، لأن الجميع يعارضونه ولا أدري ما إذا كان مثل هذا اللقاء ممكنا، لا أستطيع الإجابة حاليا ولكن أعرف شيئا واحدا، هو أن هذا اللقاء يجب أن يحصل إذا أردنا إنهاء الحرب".

وأشار إلى "وجود عدة خيارات فيما يخص موعد لقاء رباعية نورماندي، لكن لا يمكن إعلان موعد محدد للاجتماع إلا بعد التوصل إلى اتفاق عليه مع المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ والرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والرئيس بوتين"، مشدداً على أن "مصير مثل هذا الاجتماع مرهون بإنجاز عملية فصل ​القوات​ والمعدات العسكرية في منطقتي بتروفسكويه وزولوتويه على خطوط التماس بين ​الجيش الأوكراني​ وقوات جمهوريتي ​دونيتسك ولوغانسك​ المعلنتين من جانب واحد في دونباس جنوب شرقي ​أوكرانيا​".

كما أكد "الاستعداد لمواصلة ​الاتصالات​ المباشرة مع بوتين من أجل تنفيذ مزيد من العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين ​روسيا​ وأكرانيا، بعد عملية من هذا النوع شملت تبادل 35 شخصا من كل طرف مطلع الشهر الماضي".