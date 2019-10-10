المركزي الروسي يخفض توقعات التضخم لعام 2019

أعلنت رئيسة ​البنك المركزي الروسي​ إلفيرا نبيؤولينا عن أن "المصرف سيخفض توقعات التضخم لعام 2019 وسيتم نشرها في جلسة مجلس إدارة البنك حول سعر ​الفائدة​ الرئيسي في 25 الحالي"، موضحة أنه "فعلا يتراكم التضخم بدرجة أقل من توقعاتنا. وسنقوم بتدقيق توقعات التضخم بنهاية العام، وذلك في اتجاه التخفيض، وسنقوم بتحليل العوامل التي أثرت على انخفاض التضخم بشكل أكبر مما توقعنا. أحد العوامل المهمة في ذلك، ديناميكية نفقات الميزانية. في البداية وضعنا طبيعة محايدة ل​سياسة​ الموازنة في التوقعات، ومن حيث الجوهر، تبين أن سياسة الميزانية لعبت دور العامل الضابط".

وأكدت أنه "من المهم جدًا بالنسبة للبنك المركزي الروسي الآن، التوقعات حول العام المقبل"، مشيرة إلى أن "عامل الميزانية ليس العامل المؤثر الوحيد على التضخم. هناك تأثير كذلك لديناميكية الأسعار على المواد الغذائية".

وفي أيلول الماضي أعلنت إلفيرا نبيؤولينا عن أن ​التضخم المالي​ في ​روسيا​، قد يتراجع إلى أقل من 4 في المئة في نهاية 2019. ولاحظ البنك المركزي أيضا انخفاض توقعات التضخم للمواطنين الروس، في شهر سبتمبر إلى أدنى مستوياتها منذ حزيران 2018".

