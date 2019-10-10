النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية تحلق على علو متوسط فوق بنت جبيل ومرجعيون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​طائرة إستطلاع​ إسرائيلية نوع "أم كا"، إستأنفت إنتهاكاتها لحرمة الأجواء اللبنانية فوق القطاع الشرقي، حيث تنفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط، فوق منطقتي ​بنت جبيل​ و​مرجعيون​.

كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي حرمة الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا، وتنفذ طائران من طراز F16 طلعات استكشافية فوق مناطق مرجعيون، العرقوب وحاصبيا وصولا حتى سماء البقاع الغربي.