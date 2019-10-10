النشرة: طائرة إستطلاع إسرائيلية تحلق على علو متوسط فوق بنت جبيل ومرجعيون

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا أن طائرة إستطلاع إسرائيلية نوع "أم كا"، إستأنفت إنتهاكاتها لحرمة الأجواء اللبنانية فوق القطاع الشرقي، حيث تنفذ طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط، فوق منطقتي بنت جبيل ومرجعيون.
كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي حرمة الأجواء اللبنانية فوق مزارع شبعا، وتنفذ طائران من طراز F16 طلعات استكشافية فوق مناطق مرجعيون، العرقوب وحاصبيا وصولا حتى سماء البقاع الغربي.
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