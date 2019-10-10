درويش: نتمنى على الدول الصديقة للبنان ان تحذو حذو دولة الامارات بدعم اقتصاده

تمنى النائب ​علي درويش​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ "على الدول الصديقة ل​لبنان​ ان تحذو حذو دولة ​الامارات​ العربية المتحدة الشقيقة والتي قامت بخطوة مباركة تعكس جدية وقوفها الى جانبه ودعمها لاقتصاده مؤكدة عمق الروابط والمصالح المشتركة بالاستقرار وتوسيع قطاع الاستثمارات فيه وبرسالة البلدين الانسانية الى ​العالم​".



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