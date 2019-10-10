المطران درويش استقبل وزير الزراعة والبيئة الأردني

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مقام سيدة زحلة والبقاع وزير الزراعة والبيئة الأردني ابراهيم الشحاحدة يرافقه مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وعرض معه العلاقات بين لبنان والأردن ولا سيما التبادل الزراعي بين البلدين. ووعد المهندس لحود المزارعين بسماع اخبار طيبة في وقت قريب تتعلق بالتصدير الى الأردن.
وجال سيادته برفقة الوزير الشحاحدة والمهندس لحود في ارجاء المقام وكنيسته، واستمع من خادم المقام الأرشمندريت ايلي ابو شعيا الى شرح مفصل عن تاريخ المقام ، وصعد الجميع الى على البرج حيث ابدى الوزير الأردني اعجابه بمناظر سهل البقاع الخلابة.
وشكر درويش وزير الزراعة حسن اللقيس والمدير العام لويس لحود على الجهود التي يقومن بها لمساعدة المزارع اللبناني .
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