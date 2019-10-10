النشرة: مفرزة إستقصاء الجنوب أوقفت شخصا سرق جهاز تلفزيون

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية من ​مفرزة إستقصاء الجنوب​ أوقفت المدعو س.ت.س. (40 عاما) بجرم سرقة جهاز تلفزيون من منزل المدعو ع.أ.ح. من بلدة دبلين وسلم الموقوف الى مخفر ​قوى الأمن​ في ​مرجعيون​ لإجراء المقتضى القانوني.

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