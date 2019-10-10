مناورة لاخلاء مبنى بلدية حارة صيدا نفذتها شرطة البلدية مع الصليب الاحمر

نفذت شرطة ​بلدية حارة صيدا​ بالتعاون مع ​الصليب الاحمر اللبناني​ واشرافه، مناورة حية تحاكي التعامل مع وقوع احداث مفاجئة من مثل حرائق وزلازل واحداث امنية برعاية رئيس البلدية ​سميح الزين​ ونائبه حسن السيد صالح وعضوي المجلس البلدي المهندس زهير زيدان والحاج احمد الجبيلي.

وتضمنت المناورة كيفية التعامل مع عملية اخلاء مبنى القصر البلدي عند ​اندلاع حريق​ ما او ​زلزال​ او تفجير، وكيفية الاختباء في اماكن مخصصة في المبنى في حال حصول ​اشتباك مسلح​ او قصف. واستخدمت في المناورة قنابل دخانية تحاكي اندلاع حريق، ونفذ موظفوا وعمال البلدية واعضاء من المجلس البلدي في اثرها عملية اخلاء منظمة في ظل تحرك عناصر الشرطة لاخماد الحريق واجلاء مصابين.

واعتبر المسؤول المشرف في الصليب الاحمر اللبناني شوقي عنتر، ان المناورة كانت ناجحة وتمت وفق الخطة الموضوعة لها. مشيرا الى ان خطة التعاون المقبلة مع البلدية ستتمحور حول تدريب افراد من المجتمع الاهلي على مواجهة احداث مشابهة تقع ضمن نطاق البلدة ككل.

وقدم عنتر بمساعدة فريق من الصليب الاحمراللبناني قبل انطلاق المناورة محاضرة حول الاساليب الناجعة في التعاطي مع وقوع الاحداث والعمل على تجنب وقوع خسائر في الارواح وانقاذ المحتويات المهمة للبلدية، كالارشيف والمعاملات الخاصة بالبلدية والمواطنين، وكل الامور المهمة ذات الصلة والتي تخص حسن سير العمل من اجل المصلحة العامة.

واعتبر رئيس البلدية الزين ان تنفيذ المناورة اليوم في القصر البلدي ياتي في سياق التعاون المستمر والقائم بين البلدية ومؤسسة الصليب الاحمر اللبناني من اجل توفير كل السبل والوسائل الكفيلة في حماية مؤسسات ​المجتمع المدني​ في البلدة وصونه في حال وقوع احداث مفاجئة، مؤكدا على ان بلدية حارة صيدا تسعى دائما لتطوير العمل ليشمل كافة البلدة لتكون على جهوزية تامة عند كل استحقاق انطلاقا من واجبها البلدي والمجتمعي والانساني والقانوني."