سامي الجميل أطلق حملة التبرع بالأعضاء: لانقاذ الكثيرين واعطائهم الأمل

شدد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ على أن "التنمية المستدامة وتطور المجتمع امر اساسي في مسيرتنا ونضالنا السياسي والإجتماعي"، مشيرا الى أنه "كل سنة في ​لبنان​ هناك الآلاف الذين يتوفون كان من الممكن انقاذهم لو كان هناك توعية كافية على ​التبرع بالأعضاء​ بالإضافة الى عشرات الآلاف من الأحياء الذين هم بحاجة الى اعضاء، وان انقاذ حياة الإنسان هو اساس نضالنا وعملنا في ​حزب الكتائب​، فنحن نريد العيش بكرامة ونريد بلدا حرا مستقلا من اجل ان يتمكن الإنسان من العيش فيه بكرامة، فالنسبة الينا كل شيء يرتكز على الإنسان وكم بالحري حياة الإنسان التي يجب ان تكون أولوية لدى اي دولة او حزب او جمعية".

وفي كلمة له خلال إطلاق حملة التبرع بالأعضاء والأنسجة، في بيت الكتائب المركزي، في ​الصيفي​، رأى الجميل أن "وهب الإعضاء هو بمثابة محاربة لتجارة الأعضاء التي تؤذي مجتمعنا بشكل كبير"، معلنا أن "نواب حزب الكتائب يضعون أنفسهم في تصرف الهيئة من اجل المساهمة في اقتراحات قوانين وتشريعات يمكن ان تسهل عملها، وأنه من المهم تعميم حملات التوعية للمواطنين للتبرع بالأعضاء من اجل انقاذ الكثيرين واعطائهم الأمل بحياة جديدة".

