مخزومي من دار الفتوى: الهدف الأهم يبقى توحيد الطائفة في ظل الهجمة الموجودة على المسلمين

اشار رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ الى ان موقفه الثابت هو النأي ب​دار الفتوى​ عن ال​سياسة​ والحؤول دون أي تدخل سياسي في شؤون الدار، لافتاً إلى أن هنالك مرجعيتان في البلد الأولى سياسية وهي ​مجلس الوزراء​ والثانية دينية وهي دار الفتوى التي يجب أن تحصر اهتمامها بالشؤون الدينية والاجتماعية.

أضاف خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، كنا نتمنى أن يكون هنالك حوار بين مختلف المرجعيات، لأن الأهم هو وحدة ​الطائفة السنية​، مذكّراً أن ​الانتخابات​ النيابية أفرزت شخصيات جديدة بعيدة عن التكتلات التقليدية في مختلف المناطق اللبنانية وهو أمر واقع لا يمكن إنكاره. وأشار إلى أن اللائحة الائتلافية لانتخابات المجلس الشرعي في ​بيروت​ تضم شخص أو اثنين قريبين من "​تيار المستقبل​" وتضم أيضاً شخصيات اجتماعية ودينية يمكنها أن تساهم في تطوير المجلس الشرعي.

وشدد على أن الهدف الأهم يبقى توحيد الطائفة في ظل الهجمة الموجودة على المسلمين عموماً والسنّة خصوصاً، داعياً إلى التروي والحكمة والعمل لما فيه مصلحة الطائفة وليس مصلحة الأشخاص. وتابع: أي شخص يتم انتخابه من قبل الهيئة الناخبة يمثلني فالجميع أبناؤنا وأنا نائب عن بيروت وليس عن شريحة معينة من أهلها، ونتمنى على مختلف الجهات السياسية المشاركة أن تدرك هذا الأمر جيداً لأن هدفنا التعاون لدعم دار الفتوى.

وتابع: نتمنى على جميع المرشحين خوض المعركة الانتخابية بهدف تعزيز موقع الدار وليس تصفية الحسابات الشخصية، داعياً إلى تخفيف السجالات التي نشهدها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن للمجلس الشرعي دوره علماً أن ليس لديه القدرة على تغيير الواقع القائم، لكن يجب أن يكون هو القاعدة التي ننطلق منها من أجل تحسين التواصل في ما بيننا وليس من أجل إضعاف أحدنا للآخر. وتابع: طبعاً كنا نفضل أن يكون هنالك دم جديد في المجلس، مع احترامنا للذين أُعيد ترشيحهم لكننا ندعو إلى تواصل أكبر مع المحيط الاجتماعي.

وتمنى على الجميع المشاركة في الانتخابات، لافتاً إلى أنه سيشارك في التصويت، وداعياً إلى التخفيف من الاحتقانات والتجاذبات فعلى الجميع العمل من أجل نهضة الطائفة ومصلحة دار الفتوى. وتمنى أيضاً التوفيق للجميع، لافتاً إلى أنه لن يكون له لائحة في الانتخابات لأن من المهم بالنسبة إليه عدم شرذمة الطائفة، مشدداً على أهمية أن تجري عملية الاقتراع بشفافية ونزاهة. وأبدى عن سعادته لأن رئيس لجنة الفرز سيكون رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي محمد عساف فهو شخص صادق وشفاف إن شاء الله ستكون الانتخابات شفافة ونزيهة.