الطاشناق: العمليات التركية في شرق سوريا هو تمهيد لاحتلال دولة عربية

دانت اللجنة المركزية في ​حزب الطاشناق​ هجوم ​القوات التركية​ في شمال شرق ​سوريا​، معتبرة أن "العمليات العسكرية الجارية حالياً خرقاً لسيادة ​الجمهورية العربية السورية​ ووحدة اراضيها، وتمهيد لاحتلال دولة عربية".

ورأت اللجنة في بيان أن "​السلطات التركية​ تثبت مرة اخرى، وعبر هذه التدخلات للعالم الاجمع انها الوريثة الشرعية للامبراطورية العثمانية وتطبق منطق الهيمنة والسيطرة ذاتها في المنطقة ولا تحترم اراضي وحدود ​الدول العربية​"، مشيرة الى أن "ما يجرى في المنطقة حالياً يعيدنا بالذاكرة الى اكثر من مئة عام الى الوراء والى السنين الظلامية التي عاشتها الشعوب العربية في ظل الحكم العثماني".

ودعت اللجنة "الدول العربية وشعوب المنطقة الى التكاتف لدعم وجودها، ووحدة اراضيها وعدم السماح ل​تركيا​ فرض توازنات واجندات جديدة تسبب في خلق المزيد من الصراعات في منطقة ​الشرق الاوسط​".