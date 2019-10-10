الحدث: "قسد" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تركية شمال سوريا

أفادت قناة "الحدث" بأن "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع تركية شمال سوريا".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.
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