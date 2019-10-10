مجلس الوزراء يجتمع الاثنين لاستكمال البحث بالموازنة

انتهت جلسة ​مجلس الوزراء​ التي انعقدت ب​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لمواصلة البحث بمشروع قانون موازنة العام 2020، على ان يجتمع المجلس الاثنين المقبل لاستكمال البحث ب​الموازنة​ على ان يعطي الوزراء ​تقارير​ بشأن جدوى مؤسسات وجمعيات تابعة لهم.

وذكرت قناة "otv" انه يتوقع ان ينتهي النقاش بالموازنة الاسبوع المقبل، وهي ستشمل اجراءات اصلاحية وقد تسلك بعض الاصلاحات الطريق عبر مشاريع قوانين.