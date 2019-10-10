مجلس الوزراء يجتمع الاثنين لاستكمال البحث بالموازنة

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالسراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمواصلة البحث بمشروع قانون موازنة العام 2020، على ان يجتمع المجلس الاثنين المقبل لاستكمال البحث بالموازنة على ان يعطي الوزراء تقارير بشأن جدوى مؤسسات وجمعيات تابعة لهم.
وذكرت قناة "otv" انه يتوقع ان ينتهي النقاش بالموازنة الاسبوع المقبل، وهي ستشمل اجراءات اصلاحية وقد تسلك بعض الاصلاحات الطريق عبر مشاريع قوانين.
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