اشارت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" الى ان "عشرة ضباط من ​القوات الأميركية​ برفقة عدد من الخبراء الأجانب غادروا قاعدة "رميلان" الأميركية في ​الحسكة​ باتجاه الأراضي العراقية عبر ​معبر سيمالكا​ غير الشرعي".

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كانت هذه تفاصيل خبر سانا: 10 ضباط من القوات الأميركية برفقة خبراء غادروا الحسكة باتجاه العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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