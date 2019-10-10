أمن الدولة أوقفت موظفا لاختلاسه أموالا عامة من خزنة مرفأ بيروت

اعلنت المديرية العامة ل​امن الدولة​ في بيان، انه "في إطار الجهود المبذولة من قبل ​المديرية العامة لأمن الدولة​ ل​مكافحة الفساد​، وبعد توفر معلومات لديها عن قيام الموظف (م.س. لبناني) بعدة عمليات إختلاس للمال العام من خزنة ​مرفأ بيروت​، مستغلا وظيفته كأمين صندوق في إدارة واستثمار المرفأ، تم استدعاؤه وعدد من الموظفين بعد مراجعة ​القضاء​ المختص إلى مكتب مرفأ بيروت التابع للمديرية العامة، والتحقيق معهم حيث اعترف الموظف المذكور بما نسب إليه".

وذكرت انه بناء على ما تقدم، تم توقيف الموظف (س.م.) بجرم الإختلاس وأودع القضاء المختص بناء لإشارته.

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