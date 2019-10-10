طهران تفرج عن الصحفية الروسية









اسماء السيد - نصر المجالي: أفرجت إيران عن الصحفية الروسية يوليا يوزيك التي اعتقلت الأسبوع الماضي للاشتباه بتعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية، وكانت مهددة بالسجن لعشر سنوات، وغادرت إلى بلادها.

وقالت السفارة الروسية في طهران إنه نتيجة لجهود مشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران اتخذ الجانب الإيراني قرارا بإطلاق سراح المواطنة الروسية يوليا يوزيك.

وكان الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه غاننكو، قال في تصريح خاص لـRT بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحافية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.

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وقال الدبلوماسي الروسي في هذا الصدد: "نعمل على التحقق من تفاصيل اعتقال الصحافية الروسية يوليا يوزيك من قبل الحرس الثوري بتهمة التجسس لصالح إسرائيل".

وأوضح زملاء الصحافية الروسية أن يوليا كانت عملت مراسلة في طهران منذ بضع سنوات، وسافرت مؤخرا إلى هناك بدعوة، لكن ما أن وصلت إلى المطار حتى انتزعت السلطات الإيرانية منها جواز سفرها، وأبلغت أنها ستسترده عند المغادرة.

وقالت تقارير إنه كان تم كسر باب غرفة يوليا يوزيك من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري في الفندق الذي تقيم فيه، وكانت السلطات سمحت لها بالاتصال بموسكو لمدة دقيقة واحدة فقط.